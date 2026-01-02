證交所：2026年第1季得為上市權證的證券 總計共367檔已公告
臺灣證券交易所表示，2026年第1季得為上市認購（售）權證（含牛熊證）之標的證券共367種，其中所有發行人可發行標的計320種，獎勵A級發行人可發行標的計47種；另與前次符合權證標的證券之比較可見詳細公告。本次公告之標的證券有效期間自2026年1月1日至3月31日止。詳細公告標的參考：https://www.twse.com.tw/zh/about/news/news/content.html?8a8216d69a3d6cf9019b7412c552066a
