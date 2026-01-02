快訊

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國跨年 他分析5大成功原因：教科書等級案例

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

跨年夜爆單…民眾苦等披薩4小時 必勝客道歉了

證交所：2026年第1季得為上市權證的證券 總計共367檔已公告

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，2026年第1季得為上市認購（售）權證（含牛熊證）之標的證券共367種，其中所有發行人可發行標的計320種，獎勵A級發行人可發行標的計47種；另與前次符合權證標的證券之比較可見詳細公告。本次公告之標的證券有效期間自2026年1月1日至3月31日止。詳細公告標的參考：https://www.twse.com.tw/zh/about/news/news/content.html?8a8216d69a3d6cf9019b7412c552066a

⭐2025總回顧

權證 認購

延伸閱讀

證交所「IPO/SPO資訊揭露專區」 優化網站正式上線

全球長照REIT 抗波動

全民權證／威剛 選逾五個月

證交所推廣綠色交通

相關新聞

1月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲386.21點，收29349.81點。1月電子期收1776.75點，上漲36.75點，正價差8.25點；...

台指期多頭強 終場收在29,473點、上漲459點

台指期2日衝高，終場收在29,473點，上漲459點，漲幅1.58%，另外，台積電期收1,595元，上漲35元，電子期上...

台指期 元月行情可期

台股2025年最後交易日漂亮收高，台指期亦上漲141點收29,016點，正價差縮小至52.4點，但領先現貨站上「29K」...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

回顧2025年，美元指數年初在美國經濟仍具韌性與利率維持高檔的支撐下，表現相對穩健，但進入下半年後，隨著通膨降溫、就業市...

期貨商論壇／台指期 伺機布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，最新公布的美國聯準會會議紀錄顯示，官員對降息步調出現明顯分歧。部分成員認為，在今年已多次降息後...

台積、0050正2 認購亮

台股2025年亮麗封關，台積電（2330）續居多頭核心，權值影響力不減，搭配資金偏好放大報酬的操作思維，帶動元大台灣50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。