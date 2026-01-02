1月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲386.21點，收29349.81點。1月電子期收1776.75點，上漲36.75點，正價差8.25點；1月金融期收2406.20點，上漲4點，正價差6.34點。
⭐2025總回顧
1月電子期以1776.75點作收，上漲36.75點，成交631口。2月電子期以1773點作收，上漲28.25點，成交6口。
電子現貨以1768.50點作收，上漲31.08點；1月電子期貨與現貨相較，正價差8.25點。
1月金融期以2406.20點作收，上漲4點，成交427口。2月金融期以2411.20點作收，上漲0.80點，成交2口。
金融現貨以2399.86點作收，上漲5.61點；1月金融期貨與現貨相較，正價差6.34點。實際收盤價以期交所公告為準。
