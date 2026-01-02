台指期多頭強 終場收在29,473點、上漲459點

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期2日衝高，終場收在29,473點，上漲459點，漲幅1.58%，另外，台積電期收1,595元，上漲35元，電子期上漲2.11%，中型100期貨上漲1.28%。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,140口至1,381口，其中，外資淨空單減少1,200口至25,059口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,271口至3,979口。

周三（12月31日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,063.29點，下跌303.77點、跌幅0.63%；S&P500指數下跌0.74%；那斯達克指數下跌0.76%；費半指數下跌1.2%。台積電ADR漲1.44%。

法人指出，從指標來看，KD值與RSI 指標同步開口向上，顯示短線動能充沛；同時，MACD紅柱體持續放大，意味著多方控盤力道正在加速，且並未出現背離跡象。台股多頭架構極為穩固，上檔無壓，籌碼面經過換手後更趨安定。

1月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲386.21點，收29349.81點。1月電子期收1776.75點，上漲36.75點，正價差8.25點；...

台指期 元月行情可期

台股2025年最後交易日漂亮收高，台指期亦上漲141點收29,016點，正價差縮小至52.4點，但領先現貨站上「29K」...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

回顧2025年，美元指數年初在美國經濟仍具韌性與利率維持高檔的支撐下，表現相對穩健，但進入下半年後，隨著通膨降溫、就業市...

期貨商論壇／台指期 伺機布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，最新公布的美國聯準會會議紀錄顯示，官員對降息步調出現明顯分歧。部分成員認為，在今年已多次降息後...

台積、0050正2 認購亮

台股2025年亮麗封關，台積電（2330）續居多頭核心，權值影響力不減，搭配資金偏好放大報酬的操作思維，帶動元大台灣50...

