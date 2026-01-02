台指期多頭強 終場收在29,473點、上漲459點
台指期2日衝高，終場收在29,473點，上漲459點，漲幅1.58%，另外，台積電期收1,595元，上漲35元，電子期上漲2.11%，中型100期貨上漲1.28%。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,140口至1,381口，其中，外資淨空單減少1,200口至25,059口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,271口至3,979口。
周三（12月31日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,063.29點，下跌303.77點、跌幅0.63%；S&P500指數下跌0.74%；那斯達克指數下跌0.76%；費半指數下跌1.2%。台積電ADR漲1.44%。
法人指出，從指標來看，KD值與RSI 指標同步開口向上，顯示短線動能充沛；同時，MACD紅柱體持續放大，意味著多方控盤力道正在加速，且並未出現背離跡象。台股多頭架構極為穩固，上檔無壓，籌碼面經過換手後更趨安定。
