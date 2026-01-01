快訊

期貨商論壇／台指期 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。聯合報系資料照

富邦期貨分析師曹富凱表示，最新公布的美國聯準會會議紀錄顯示，官員對降息步調出現明顯分歧。部分成員認為，在今年已多次降息後，利率應維持一段時間不變，以觀察政策效果，市場對快速寬鬆預期因此降溫。

然而，整體語調仍屬於「降息節奏調整」而非全面轉向，顯示政策仍偏向審慎。意味著聯準會在未來政策上將更強調數據依賴，避免過度刺激經濟，並維持金融市場穩定。受此影響，美股近期表現偏弱，但單日跌幅有限，顯示市場並未出現恐慌性賣壓，而是進入高檔震盪整理格局。

台股2025年封關日維持強勢，顯示資金面仍具支撐力。台積電宣布先進製程技術將如期量產，並計畫調漲報價，反映長期供不應求的結構性優勢。此舉推升台積電股價穩居高檔，對台股形成強力定錨效果，並帶動半導體族群持續吸引資金。

建議操作以「選股重於選市」為原則，聚焦高成長產業，包括AI伺服器、半導體先進製程、綠能供應鏈及車用電子等長線趨勢。這些產業具結構性需求與技術門檻，預期今年仍有表現，可透過台指期或個股期貨布局。

聯準會紀錄偏鷹，美股震盪整理，台股結構穩健，資金有望提前布局新年行情。短線操作宜保持耐心，長線選股仍是核心策略，投資人可利用盤勢整理期，逐步布局具備成長潛力的產業與龍頭企業。（富邦期貨提供）

