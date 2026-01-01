期貨商論壇／匯率期 避險優選
回顧2025年，美元指數年初在美國經濟仍具韌性與利率維持高檔的支撐下，表現相對穩健，但進入下半年後，隨著通膨降溫、就業市場放緩，以及市場對美國聯準會（Fed）啟動並延續降息循環的預期升高，美元利差優勢逐漸收斂，指數回落至98至99附近整理。
⭐2025總回顧
由於美國經濟並未出現明顯衰退，Fed在降息節奏保持謹慎，亦限制美元下行空間。同時，全球經濟環境與避險需求為美元提供一定支撐。儘管未出現系統性危機，但地緣政治風險仍使美元在市場波動時具避險角色，此外歐元、日圓與部分亞洲貨幣基本面改善，對美元形成結構性壓力。
展望2026年，在降息延續的基準情境下，美元指數可能呈現溫和偏弱、區間震盪格局，然若全球市場出現劇烈動盪或美國經濟意外轉強，仍可能因避險需求而短線反彈，重新站上100整數關卡。
美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。
由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言