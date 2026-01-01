期貨商論壇／匯率期 避險優選

回顧2025年，美元指數年初在美國經濟仍具韌性與利率維持高檔的支撐下，表現相對穩健，但進入下半年後，隨著通膨降溫、就業市場放緩，以及市場對美國聯準會（Fed）啟動並延續降息循環的預期升高，美元利差優勢逐漸收斂，指數回落至98至99附近整理。

由於美國經濟並未出現明顯衰退，Fed在降息節奏保持謹慎，亦限制美元下行空間。同時，全球經濟環境與避險需求為美元提供一定支撐。儘管未出現系統性危機，但地緣政治風險仍使美元在市場波動時具避險角色，此外歐元、日圓與部分亞洲貨幣基本面改善，對美元形成結構性壓力。

展望2026年，在降息延續的基準情境下，美元指數可能呈現溫和偏弱、區間震盪格局，然若全球市場出現劇烈動盪或美國經濟意外轉強，仍可能因避險需求而短線反彈，重新站上100整數關卡。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

