台指期 元月行情可期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股2025年最後交易日漂亮收高，台指期亦上漲141點收29,016點，正價差縮小至52.4點，但領先現貨站上「29K」。期貨商表示，從資金動能、權值股姿態到市場情緒來看，元月行情仍值得高度期待。

權王台積電（2330）12日31日再度成為台股主角、以1,550元刷新歷史新天價，台股終場成交量能放大，指數上漲256點、漲幅0.89%、收在28,963點，2025年大漲5,928點亮麗封關。

期貨市場方面，31日台指期上漲141點收29,016點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,140口至1,381口，其中外資淨空單減少1,200口至25,059口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,271口至3,979口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為九千餘口，買權賣權OI增量相當。周選方面，賣權OI增量較為積極，目前選擇權多空互不相讓。

元富期貨認為，台指期31日呈開低走高格局，隨著電子權值股買盤湧入，指數一路走高突破29,000點關卡，改寫歷史新高，終場指數以紅K棒作收。目前指數守穩在所有均線之上，在下檔均線支撐下，短線上預期維持震盪走高，仍有高點可以期待。

永豐期貨指出，31日選擇權未平倉量部分，12月第五周周三結算的大量區買權OI落在29,000點，賣權最大OI落在28,900點，月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在28,500點；外資台指期買權淨金額1億元、賣權淨金額0.04億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，從資金動能、權值股表現到市場情緒來看，元月行情值得高度期待，指數上看3萬點並非空談，31日作為2025年最後一個交易日，台股再度大漲、氣氛拉到最高點，不只是收官漂亮，更是替新年度提前點火。

群益期貨表示，31日外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守看待，整體籌碼面保守格局；技術面上，電子類股越過去年12月11日反壓，因此台股態勢續強，短線拉回仍可樂觀看待。

