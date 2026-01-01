全民權證／東元 挑價內外20%

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
東元（1504）2025年11月營收46.8億元，月減5.8%，船運遞延使部分產品延至12月交貨，2025年第4季受惠於北美馬達需求回升、大陸市場復甦及AI資料中心和台電強韌電網等智慧能源專案，挹注營收。法人估東元2025年第4季營收季增約6.3%。

東元資料中心商機部分，台灣及馬來西亞訂單目前合計約達100億元，預計2026至2027年將分別認列40億元、60億元；美國市場與鴻海合作部分則仍未看到實際訂單。根據供應鏈訪查，美國星際工程進度落後，預估將遞延半年至一年的時間才開始貢獻營收，但後市依然可期待。

權證發行商建議，看好東元後市股價表現的投資人，建議利用價內外20%以內、可操作天期在180天以上的商品介入。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

