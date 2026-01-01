全民權證／威剛 選逾五個月

威剛（3260）在整體記憶體市場供不應求下，2025年第4季僅能優先滿足策略性與核心客戶需求，並全力推升營運獲利，毛利率有機會再創新高，全年營收上看500億元以上。

法人分析，公司規劃三年內以AI-first、高毛利與全球不中斷交付為核心策略，推動TRUSTA品牌深化市場，並期望企業級產品線毛利表現高於現有消費性業務。

展望後市，威剛對2026年DRAM行情維持樂觀，預期多頭格局可望延續。以目前市況觀察，2026年上游原廠的DRAM與HBM產能已幾乎全數被預訂，NAND與HDD也全面進入賣方市場，帶動記憶體報價走揚。

看好威剛後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數150天以上的權證靈活操作。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。