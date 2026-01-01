快訊

瑞士酒吧跨年夜大火如「恐怖電影」 警證實40死百傷 疑蠟燭或煙火引發

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

全民權證／威剛 選逾五個月

經濟日報／ 記者崔馨方整理
威剛相關權證
威剛相關權證

威剛（3260）在整體記憶體市場供不應求下，2025年第4季僅能優先滿足策略性與核心客戶需求，並全力推升營運獲利，毛利率有機會再創新高，全年營收上看500億元以上。

⭐2025總回顧

法人分析，公司規劃三年內以AI-first、高毛利與全球不中斷交付為核心策略，推動TRUSTA品牌深化市場，並期望企業級產品線毛利表現高於現有消費性業務。

展望後市，威剛對2026年DRAM行情維持樂觀，預期多頭格局可望延續。以目前市況觀察，2026年上游原廠的DRAM與HBM產能已幾乎全數被預訂，NAND與HDD也全面進入賣方市場，帶動記憶體報價走揚。

看好威剛後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數150天以上的權證靈活操作。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

威剛 市場

延伸閱讀

記憶體瘋漲燒到電玩產業 Sony、微軟下世代遊戲主機恐延後推出

記憶體短缺 分析師示警消費電子產品價格最多看漲20％

陸記憶體晶片第一股 長鑫科技有影

威剛進擊低碳智慧物流

相關新聞

台指期 元月行情可期

台股2025年最後交易日漂亮收高，台指期亦上漲141點收29,016點，正價差縮小至52.4點，但領先現貨站上「29K」...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

回顧2025年，美元指數年初在美國經濟仍具韌性與利率維持高檔的支撐下，表現相對穩健，但進入下半年後，隨著通膨降溫、就業市...

期貨商論壇／台指期 伺機布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，最新公布的美國聯準會會議紀錄顯示，官員對降息步調出現明顯分歧。部分成員認為，在今年已多次降息後...

台積、0050正2 認購亮

台股2025年亮麗封關，台積電（2330）續居多頭核心，權值影響力不減，搭配資金偏好放大報酬的操作思維，帶動元大台灣50...

鴻海、神達 瞄準逾100天

台股封關日在AI權值族群的領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中，AI伺服器大廠鴻海（2317）上漲2.5元、收230.5元...

漢唐、亞翔 四檔馬力強

半導體在AI熱潮帶動下，未來展望仍佳，台積電元月中旬即將舉行的法說會，被認為仍是正面訊息居多，半導體相關的漢唐（2404...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。