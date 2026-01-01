全民權證／光頡 兩檔鍍金光

台股2025年封關日創下歷史新高，市場資金回流AI族群，光頡（3624）受惠AI題材發酵，吸引買盤大舉搶進，推升股價盤中亮燈強鎖漲停，漲停價58.4元攀登波段反彈高峰，表現亮眼。

近來台股市場資金紛紛轉進中小型題材股。利基型被動元件廠光頡，由於AI與車用需求成長題材發酵，吸引多頭買盤進場加持，盤中出量上攻、並直衝漲停，漲停價站上所有均線，再啟多頭攻勢的意圖相當明顯。

光頡主要以薄膜電阻、厚膜電阻等產品為主，深耕車用、工控與AI伺服器領域，由於股本僅11.7億元，吸引市場特定買盤鎖碼推升。權證發行商建議，看好光頡後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。