快訊

瑞士酒吧跨年夜大火如「恐怖電影」 警證實40死百傷 疑蠟燭或煙火引發

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

漢唐、亞翔 四檔馬力強

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
漢唐、亞翔相關權證
漢唐、亞翔相關權證

半導體在AI熱潮帶動下，未來展望仍佳，台積電元月中旬即將舉行的法說會，被認為仍是正面訊息居多，半導體相關的漢唐（2404）、亞翔（6139）業績成長空間也呈樂觀，權證發行商表示，短線可挑選相關認購權證，在台積電法說會前偏多操作。

⭐2025總回顧

除台積電於美國建廠需求之外，美光建廠規劃也相當積極、東南亞高科技廠房擴產趨強勁，有望挹注漢唐於台灣、美國、東南亞、日本等地區營收。

台廠紛紛積極於美國設立子公司，各家廠務公司皆有望分食美國地區建廠大餅。漢唐財報揭露資料顯示，美國地區於2025年第3季占比已達25.6%，顯示漢唐為台積電建廠進入密集施工期，法人預期該專案施作高峰將持續至2026年第3季，後續仍有部分收尾工程貢獻，並預期2026年第4季有望新增貢獻。

亞翔已於2025年隨著產業變化帶來結構性轉變，在手訂單從2024年12月半導體比重37%提升至56%，帶動毛利率水準提升，也拉升亞翔評價往高科技廠務廠商靠攏。法人認為，亞翔在台積電新廠機電建設滲透率將提升，另外，新加坡為亞翔重點布局地區，預期後續半導體擴廠規劃仍以亞翔為主要廠務供應商。

廠務產業除了台灣外，新加坡、美國、其他東南亞建廠需求仍供不應求，相關廠務工程廠商於近年仍為主要受惠者。亞翔2025年前11月新簽訂合約1,120億元，主要占比以東協84%、半導體97%。

台積電 美國 東南亞

延伸閱讀

航港局揭「‘海盜威脅高風險海域」 台灣航商常行經的麻六甲也上榜

病例創30年來新高 美國恐跌出麻疹絕跡地區

美商務部放行！台積電今年可繼續向南京廠輸出晶片製造設備

台積電獲美商務部許可 南京廠可繼續進口晶片製造設備

相關新聞

台指期 元月行情可期

台股2025年最後交易日漂亮收高，台指期亦上漲141點收29,016點，正價差縮小至52.4點，但領先現貨站上「29K」...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

回顧2025年，美元指數年初在美國經濟仍具韌性與利率維持高檔的支撐下，表現相對穩健，但進入下半年後，隨著通膨降溫、就業市...

期貨商論壇／台指期 伺機布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，最新公布的美國聯準會會議紀錄顯示，官員對降息步調出現明顯分歧。部分成員認為，在今年已多次降息後...

台積、0050正2 認購亮

台股2025年亮麗封關，台積電（2330）續居多頭核心，權值影響力不減，搭配資金偏好放大報酬的操作思維，帶動元大台灣50...

鴻海、神達 瞄準逾100天

台股封關日在AI權值族群的領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中，AI伺服器大廠鴻海（2317）上漲2.5元、收230.5元...

漢唐、亞翔 四檔馬力強

半導體在AI熱潮帶動下，未來展望仍佳，台積電元月中旬即將舉行的法說會，被認為仍是正面訊息居多，半導體相關的漢唐（2404...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。