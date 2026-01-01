漢唐、亞翔 四檔馬力強

半導體在AI熱潮帶動下，未來展望仍佳，台積電元月中旬即將舉行的法說會，被認為仍是正面訊息居多，半導體相關的漢唐（2404）、亞翔（6139）業績成長空間也呈樂觀，權證發行商表示，短線可挑選相關認購權證，在台積電法說會前偏多操作。

除台積電於美國建廠需求之外，美光建廠規劃也相當積極、東南亞高科技廠房擴產趨強勁，有望挹注漢唐於台灣、美國、東南亞、日本等地區營收。

台廠紛紛積極於美國設立子公司，各家廠務公司皆有望分食美國地區建廠大餅。漢唐財報揭露資料顯示，美國地區於2025年第3季占比已達25.6%，顯示漢唐為台積電建廠進入密集施工期，法人預期該專案施作高峰將持續至2026年第3季，後續仍有部分收尾工程貢獻，並預期2026年第4季有望新增貢獻。

亞翔已於2025年隨著產業變化帶來結構性轉變，在手訂單從2024年12月半導體比重37%提升至56%，帶動毛利率水準提升，也拉升亞翔評價往高科技廠務廠商靠攏。法人認為，亞翔在台積電新廠機電建設滲透率將提升，另外，新加坡為亞翔重點布局地區，預期後續半導體擴廠規劃仍以亞翔為主要廠務供應商。

廠務產業除了台灣外，新加坡、美國、其他東南亞建廠需求仍供不應求，相關廠務工程廠商於近年仍為主要受惠者。亞翔2025年前11月新簽訂合約1,120億元，主要占比以東協84%、半導體97%。