鴻海、神達 瞄準逾100天

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股封關日在AI權值族群的領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中，AI伺服器大廠鴻海（2317）上漲2.5元、收230.5元，蓄勢再戰季線大關；神達（3706）則上漲2.9元，收86.4元，頗有再啟多頭攻勢的意味，連動認購權證強勢大漲。

⭐2025總回顧

繼2025年「只有AI好，其他都不好」後，展望2026年，市場法人依舊認為AI仍是新年度的交投主軸。尤其是華爾街大行包括摩根大通、瑞銀、高盛、滙豐、摩根士丹利等證券，均一致認為AI仍將是2026年的投資焦點。

儘管2026年AI投資主題有擴大化的跡象，不過市場聚焦核心仍在上游半導體與下游硬體組裝二大區塊；而下游硬體廠中，當以AI伺服器出貨量占比超過市場一半的鴻海最受矚目，近來屢屢成為市場關注焦點。

法人指出，鴻海由於受惠輝達AI伺服器機櫃營收成長強勁、雲端服務供應商（CSP）下單比重提升、及主權AI專案將自2026年下半年貢獻營收，加上蘋果iPhone與CPO組裝題材，使得內外資法人紛紛看好。

神達受惠伺服器相關業務需求穩健，旗下AI伺服器、機櫃、與叢集產品線均已布局完成，加上持續擴張生產能量，法人預期神達繼今年營收年增超過七成後，2026年表現還將持續較今年成長逾六成，營運前景看旺。

權證發行商建議，看好鴻海、神達等AI伺服器族群後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

AI 伺服器 神達

