台積、0050正2 認購亮

台股2025年亮麗封關，台積電（2330）續居多頭核心，權值影響力不減，搭配資金偏好放大報酬的操作思維，帶動元大台灣50正2（00631L）交易熱度升溫。隨著指數高檔震盪、權值股表現牽動盤勢，投資人也可透過相關權證短線布局。

進入2026年，法人預期，台股企業獲利仍將持續成長，支撐盤勢。方向上維持積極布局成長股，追求超額報酬和波動間取得平衡。在配置上，法人近期持續偏重電子股配置，半導體比重最高，電腦及周邊設備、電子零組件類股次之，也維持大型金融股布局，若遇高檔震盪可發揮相對穩健支撐效果。

台積電、元大台灣50正2相關權證

此外，輝達市占率將持續維持市場主導性，去年其執行長黃仁勳在GTC大會看好，對Blackwell與Rubin平台等，接下來五季可望創造5,000億美元（逾新台幣15兆元）營收。事實上，美系外資團隊及美國多位業界人士交流、進行交叉驗證後，已對上修預測、該營收目標感到更具信心。

台股元月行情的歷史經驗顯示上漲機率高，元月展望有基本面支撐。首先，資金面相對友善，M1B年增率持續正成長，顯示資金回流，有助於買盤進場；其次，AI產業基本面持續強勁，且持續上修，為台股提供成長動能；第三，景氣領先指標持續上揚，且台灣庫存循環已邁入正向循環，為企業獲利奠定基礎。

事實上，挾AI題材領軍的台股基本面，有望在正向展望撐盤下持續輪動，台股大架構看多。但考慮到第1到第2季營收淡季，不排除農曆年後出現合理健康修正，屆時短線可能需審慎看待，中長期在AI需求強勁、企業獲利持續成長，趨勢仍樂觀。

權證發行商建議，看好台積電、元大台灣50正2等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。