無畏白金、白銀跳水 台指期夜盤再創歷史新高

台指期夜盤31日開盤後，雖美股電子盤買氣弱，但在內資氣勢如虹中，以29,015點、上漲1點開出，隨後向上衝至29,073點，再寫期貨、現貨歷史新高，雖受白金、白銀等貴金屬跳水壓制，一度翻黑下跌，但多頭仍力爭上游，截至晚間9點左右，指數在29,025點、約上漲11點附近遊走。

31日美股電子盤的焦點，在於芝加哥商業交易所（CME）在30日發表公告，將上調包括黃金、白銀、鉑金和鈀金合約的保證金中，包括在晚間8點30分後，白金大跌約10.8%、白銀大跌約9.3%、黃金下跌1.8%，鈀則下跌6%，銅下跌2.1%，美股電子盤、美元、美國十年期公債殖利率同步走跌，也壓抑台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,560元、平盤附近遊走，電子期上漲約0.06%、半導體期下跌約0.05%，中型100期貨指數上漲0.1%。

台股31日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲256點，收28,963點，其中，外資現貨賣超5.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,200口至25,059口；投信賣超26.5億元，自營商賣超33.6億元，三大法人合計賣超65.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，31日台股與台積電同步創下歷史新高，全年漲幅分別為25.74%、44.19%，為2025年表現劃下完美句點。展望後市，年底長假後外資買盤將陸續回籠，隨著1月6日至9日CES展登場，1月15日台積電將舉行法說，將有利台股上演元月行情；另外，就技術面觀察，目前大盤沿著5日均線上漲持續創高，不過，31日盤中高點已突破29K整數關卡、來到29,009點，根據過去經驗，大盤攻上整數關卡後，通常容易出現震盪拉回或是橫盤整理走勢，但只要大盤維持在5日均線之上，短線創高走勢仍可延續。