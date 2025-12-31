快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

聽新聞
0:00 / 0:00

「鉅亨買基金」最新調查出爐！96%認同AI續領2026投資

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

今年AI概念股強勢推升美、台、日、韓股市屢創新高，「鉅亨買基金」表示，根據對近30家專業投資機構的最新調查顯示，超過96%認同「AI資本支出」仍是2026年最主要的成長引擎，多數也認同明年降息機率高，差別在降息幅度與節奏。至於資產及區域的投資機會，則以美股、科技、台灣、全球與日本最受看好。

⭐2025總回顧

「鉅亨買基金」每逢年底皆會邀集國內外重量級投資機構，針對隔年市場趨勢、政策變數與資產配置進行調查。今年受訪機構包括聯博、安聯、貝萊德、摩根、元大、富邦與國泰等近30家國內外投信投顧業者。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，根據調查結果顯示，2026年的成長共識高度集中於企業端投資動能，其中「AI資本支出」的支持度明顯高於財政刺激與消費回溫，顯示多數機構更傾向相信，企業投資與科技升級將是支撐景氣循環的核心力量。

張榮仁指出，多數機構已將「2026年會降息」視為基本情境，約近九成受訪者至少選擇一次預防性或循環式降息路徑，分歧主要集中在降息的速度與幅度。值得注意的是，機構對通膨的預期高度集中於2.5% 至3.5%區間。

張榮仁進一步分享，就產業與區域配置而言，美股仍是多數機構的核心配置市場，AI依然是最重要的投資主線。在區域布局上，除了全球股票外，台灣與日本亦被視為AI供應鏈擴散與資本支出外溢下的關鍵受益市場。

不過，張榮仁也提醒，多數機構認為2026年景氣雖仍處於擴張區間，但已接近擴張後段，市場對政策變化與消息面的敏感度勢必提高。潛在黑天鵝風險包括AI投資動能是否放緩、地緣政治衝擊，或金融環境轉趨緊縮等因素，皆可能引發資產重新定價。

整體來看，2026年投資環境仍具成長空間，但更考驗選股能力與資產配置的彈性。張榮仁建議，投資人可透過主動式基金參與2026年市場機會，藉由專業投資團隊依政經環境變化動態調整配置，更有機會掌握趨勢、創造超額報酬。

AI 降息

延伸閱讀

亞股封關行情表現分歧 部分市場隨美股走弱

2025封關日台股成功衝上2萬9！全年漲幅逾25％ 台積市值破40兆

台灣今年IPO募資金額1117億元 較去年倍增

Fed決策罕見拉鋸 新台幣匯價早盤開貶走升

相關新聞

「鉅亨買基金」最新調查出爐！96%認同AI續領2026投資

今年AI概念股強勢推升美、台、日、韓股市屢創新高，「鉅亨買基金」表示，根據對近30家專業投資機構的最新調查顯示，超過96...

台指期 外資加碼空單

台股昨（30）日呈高檔震盪格局，半導體、AI、ABF載板等電子股全面熄火，加上傳產與金融股也跳水，早盤一度重挫逾200點...

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所於昨（30）日公告調整臺股、小型臺指、客製化小型臺指、微型臺指、電子、小型電子、金融、小型金融、非金電、半...

期貨商論壇／環球晶期 可布局

環球晶（6488）為全球矽晶圓龍頭之一，近年積極推進歐、美、亞三大洲擴產布局，並聚焦12吋先進製程晶圓、SOI晶圓與氮化...

期貨商論壇／黃金期 謹慎操作

黃金在29日遭遇獲利了結的強勁賣壓，黃金期貨在創下歷史新高後無預警跳水。黃金期貨單日每盎司重挫212.2美元，跌幅達到4...

金像電、台燿 認購熱

今日主題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。