1月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲256.47點，收28963.6點。1月電子期收1739.9點，上漲14點，正價差2.48點；1月金融期收2403點，下跌20.2點，正價差8.75點。
1月電子期以1739.9點作收，上漲14點，成交635口。2月電子期以1740點作收，上漲9.75點，成交2口。
電子現貨以1737.42點作收，上漲22.8點；1月電子期貨與現貨相較，正價差2.48點。
1月金融期以2403點作收，下跌20.2點，成交414口。2月金融期以2410.4點作收，下跌17.2點，成交2口。
金融現貨以2394.25點作收，下跌14.73點；1月金融期貨與現貨相較，正價差8.75點。實際收盤價以期交所公告為準。
