快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

1月台股期指漲141點

中央社／ 台北31日電

台北股市今天終場漲256.47點，收28963.6點。1月台指期以29016點作收，上漲141點，與現貨相較，正價差52.4點。

⭐2025總回顧

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，1月期貨28875點、2月期貨28954點。

台股今天終場漲256.47點，收28963.6點，成交金額新台幣5361.07億元。

1月台指期貨以29016點作收，漲141點，成交5萬2728口；2月期貨以29100點作收，漲146點，成交612口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台灣期貨交易所 台指期

延伸閱讀

2025台股飆漲5,928點亮麗封關 2026迎向3萬點里程碑

00992A掛牌首日寫驚奇！單日漲幅近1.07%、刷新主動式ETF3項歷史紀錄

六檔高息型ETF 馬力十足

11檔台股ETF商品 市價創高

相關新聞

台指期 外資加碼空單

台股昨（30）日呈高檔震盪格局，半導體、AI、ABF載板等電子股全面熄火，加上傳產與金融股也跳水，早盤一度重挫逾200點...

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所於昨（30）日公告調整臺股、小型臺指、客製化小型臺指、微型臺指、電子、小型電子、金融、小型金融、非金電、半...

期貨商論壇／環球晶期 可布局

環球晶（6488）為全球矽晶圓龍頭之一，近年積極推進歐、美、亞三大洲擴產布局，並聚焦12吋先進製程晶圓、SOI晶圓與氮化...

期貨商論壇／黃金期 謹慎操作

黃金在29日遭遇獲利了結的強勁賣壓，黃金期貨在創下歷史新高後無預警跳水。黃金期貨單日每盎司重挫212.2美元，跌幅達到4...

金像電、台燿 認購熱

今日主題

奇鋐、雙鴻 四檔有看頭

2026輝達GB系列機年出貨量將呈現倍數增長，rainium、TPU等出貨量同步放大並導入水冷配置，使得水冷組件同時受惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。