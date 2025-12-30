聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／陽明 兩檔添動能
陽明 （2609）受惠歐線及近洋線運價優於預期，11月中下旬以來全球航班取消率約7~9%，且集中於跨太平航線，顯示航商積極調整運力供給來支撐美線運價的企圖。
⭐2025總回顧
美國購物季銷售狀況略優於預期，但銷售成長主要來自折扣幅度擴大使消費者集中購物的效益，消費者信心指數仍持續低迷。
11月起達飛海運及馬士基開始陸續試點復航紅海。達飛計畫自12月起試點復航的航線擴大至三個，並預計於2026年1月底前完成十個航次；馬士基則僅為初步試點航行。如復航順利，其他航商將跟進，使全球可用運力增加6~10%。
權證券商建議，看好陽明後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、可操作天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言