全民權證／陽明 兩檔添動能

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

陽明 （2609）受惠歐線及近洋線運價優於預期，11月中下旬以來全球航班取消率約7~9%，且集中於跨太平航線，顯示航商積極調整運力供給來支撐美線運價的企圖。

美國購物季銷售狀況略優於預期，但銷售成長主要來自折扣幅度擴大使消費者集中購物的效益，消費者信心指數仍持續低迷。

11月起達飛海運及馬士基開始陸續試點復航紅海。達飛計畫自12月起試點復航的航線擴大至三個，並預計於2026年1月底前完成十個航次；馬士基則僅為初步試點航行。如復航順利，其他航商將跟進，使全球可用運力增加6~10%。

權證券商建議，看好陽明後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、可操作天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

