快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／凱崴 挑逾五個月

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股創高拉回，PCB鑽針廠凱崴（5498）昨（30）日股價則逆勢走高，在市場買盤搶進下開高收高，終場漲超過半根停板、漲幅5.8%、收54.1元，再攀波段反彈高峰。

⭐2025總回顧

受惠於AI伺服器及高階交換器的需求暢旺，PCB與CCL在新世代產品上規格都有所提升，相對帶動鑽針需求大幅成長。法人指出，凱崴有望受惠於AI高速成長，而使產能持續滿載，且高單價產品將對明、後年營運產生正向助益。

凱崴股價自本月上旬啟動攻勢來，短短16個交易日，股價勁揚1.1倍，且成交量也逾十倍擴張，呈「價漲量增」格局。權證發行商建議，看好凱崴後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證

延伸閱讀

陸銅箔基板龍頭建滔又漲價了 下半年第三度調高報價 幅度達一成

美時、南亞 四檔熱轉

AI+記憶體二刀流的PCB股：健鼎

PCB族群瞄準高階產品 避開紅海

相關新聞

台指期 外資加碼空單

台股昨（30）日呈高檔震盪格局，半導體、AI、ABF載板等電子股全面熄火，加上傳產與金融股也跳水，早盤一度重挫逾200點...

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所於昨（30）日公告調整臺股、小型臺指、客製化小型臺指、微型臺指、電子、小型電子、金融、小型金融、非金電、半...

期貨商論壇／環球晶期 可布局

環球晶（6488）為全球矽晶圓龍頭之一，近年積極推進歐、美、亞三大洲擴產布局，並聚焦12吋先進製程晶圓、SOI晶圓與氮化...

期貨商論壇／黃金期 謹慎操作

黃金在29日遭遇獲利了結的強勁賣壓，黃金期貨在創下歷史新高後無預警跳水。黃金期貨單日每盎司重挫212.2美元，跌幅達到4...

金像電、台燿 認購熱

今日主題

奇鋐、雙鴻 四檔有看頭

2026輝達GB系列機年出貨量將呈現倍數增長，rainium、TPU等出貨量同步放大並導入水冷配置，使得水冷組件同時受惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。