全民權證／凱崴 挑逾五個月
台股創高拉回，PCB鑽針廠凱崴（5498）昨（30）日股價則逆勢走高，在市場買盤搶進下開高收高，終場漲超過半根停板、漲幅5.8%、收54.1元，再攀波段反彈高峰。
受惠於AI伺服器及高階交換器的需求暢旺，PCB與CCL在新世代產品上規格都有所提升，相對帶動鑽針需求大幅成長。法人指出，凱崴有望受惠於AI高速成長，而使產能持續滿載，且高單價產品將對明、後年營運產生正向助益。
凱崴股價自本月上旬啟動攻勢來，短短16個交易日，股價勁揚1.1倍，且成交量也逾十倍擴張，呈「價漲量增」格局。權證發行商建議，看好凱崴後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
