全民權證／川湖 選價內外5%

川湖（2059）受惠AI伺服器滑軌需求強勁，營運動能穩健成長，法人看好川湖在GPU和ASIC兩大陣營的滑軌皆有不錯的市占率，隨AI伺服器逐步升級換代，川湖也與客戶合作，生產符合客戶需求的高階滑軌，對2026年營運正向看待。

法人分析，隨著各種AI模型以及雲端服務供應商（CSP）廠商持續擴張，包括GB300的量產和未來的ASIC需求放量，整體產業趨勢明確，且客戶需求具有延續性，預期川湖2026年營收可望保持逐季成長，首季受到農曆春節與228假期影響，工作天數較少，將會是全年營運的低點。

