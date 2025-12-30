緯創發功 押寶長天期

隨CES展即將於明年初登場，主題仍以AI為主，已提前炒熱市場熱度，帶動近來相關AI概念股表現強勢。其中，緯創（3231）由於受惠AI伺服器出貨需求依然強勁，加上網通運算明年出貨成長將達十倍，因而成為市場吸睛焦點。

法人指出，展望2026年，在考量記憶體供給吃緊下，預估一般伺服器出貨量將年增5%，AI伺服器出貨量則將年增84%，整體全球伺服器可望年增13%，總出貨量將超過1,700萬台，滲透率提升至17%，主因CSP等客戶需求強勁。

緯創受惠運算板（Computing Board）客戶需求成長，企業品牌客戶Rack訂單能見度佳，加上新客戶增加，法人推估緯創2026年AI伺服器營收年增率將呈現雙位數百分比成長。

在網通運算部分，目前營收占比仍低，但法人預期2026年出貨量將成長十倍，訂單主要來自北美網通客戶（資料中心用的交換器），明年將有明顯營收貢獻，將成為緯創下一個重要的成長動能。

此外，為因應2026年AI伺服器的訂單將持續成長，緯創持續擴增AI伺服器產能，包括竹北廠52.8億元的投資，也將用於生產AI伺服器。此外，為因應輝達（NVIDIA）的訂單需求，預期2026年首季美國德州達拉斯廠也將導入量產。

權證發行商建議，看好緯創等CES概念股後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外5%內、剩餘天數超過三個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。