奇鋐、雙鴻 四檔有看頭

2026輝達GB系列機年出貨量將呈現倍數增長，rainium、TPU等出貨量同步放大並導入水冷配置，使得水冷組件同時受惠於GPU及ASIC同步放大，使奇鋐（3017）及雙鴻（3324）同步受惠，相關認購權證可留意布局時機。

法人表示，規格方面提升以GB300Switch tray增加水冷板、快街頭配置，以奇鋐為主要受惠對象，預計於2026下半年推出的Vera Rubin compute tray水冷散熱產值持續提升，奠定散熱長期增長趨勢。

2026年為奇鋐ASIC產品線高速成長的一年，受惠於Trainium於2025年第4季開始小量出貨水冷產品，使得ASIC開始逐步走向水冷配置，後續Trainium世代將一改過往全氣冷型態，將有約30%比例採用水冷，而Trainium遊氣轉水帶動機櫃散熱產值貢獻大幅度提升。

在TPU部分，奇鋐更以二供角色切入TPU水冷板供應鏈，預期將於2026年第3季放量，因2025年ASIC水冷仍屬於低基期，使得奇鋐2026年在ASIC成長性將更甚於輝達GPU系列產品線。

雙鴻2026年水冷相關零組件出貨將持續提升，成長來源包括Vera Rubin無風扇設計，使機櫃需搭配更大量的水冷板與快接頭，帶動單一機櫃水冷產值可望翻倍成長；CSP ASIC水冷滲透率上升，加上相關伺服器規模擴大；預計自2026年起開始量產出貨In-row CDU，全年出貨量約1,000~2,000台；水冷散熱逐步擴展至CPU/GPU以外之機櫃內其他關鍵元件，推升整體水冷系統需求。

在多重利多推動下，預期2026年伺服器營收占比將由2025年的57%大幅提升至72%，其中，液冷營收比重可望升至55%，挹注雙鴻營運。

權證券商建議，看好奇鋐、雙鴻後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期100天以上的權證靈活操作。