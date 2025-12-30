金像電、台燿 認購熱
今日主題
2026年CES消費性電子展將於1月6日登場，主題為「AI前行（AI Forward）」，市場聚焦AI技術實務應用現況，預期將涵蓋AI PC、AI機器人、智慧家電、自駕車及企業解決方案，可望為AI題材挹注熱度。法人近日已開始卡位CES概念股，相關權證也可留意布局時機。
⭐2025總回顧
2026年美國消費性電子展（CES）將在元月6日揭幕，市場聚焦AI技術實務應用現況。受惠AI的升級，帶動零組件的規格提升，有利包括PCB、散熱、組裝等個股及相關權證表現。其中，金像電（2368）、台燿（6274）因持續配合大型雲端服務供應商開發ASIC應用，營運動能強勁。
市場法人近期已開始加碼CES相關類股，三大法人上周合計對金像電買超逾4,000張。同期間更買超台燿近9,000張。
分析，金像電因ASIC客戶需求及產能提升效益逐漸顯現，第3季產品結構改善，伺服器比重已提高到80%，網通與NB下降。其中與AI相關營收比重也提高到逾五成，推升毛利率上揚，預估第4季稼動率將維持滿載，全年營收可望創下新高。
法人看好金像電出貨AWS的PCB數量將年增逾三成，同時市占率可望拉高到逾四成，單價也將有所提升。另外Google新一代TPU為多層板設計，銅箔基板（CCL）採用M8、HVLP4材料，金像電有望成為供應商之一。
台燿下半年以來因ASIC進入初步量產階段，800G交換器滲透率提升，高階CCL占比拉高，帶動營收成長趨勢強勁。台燿為少數M7、M8高階CCL進入量產的供應商，法人表示，ASIC方面，台燿已獲大型CSP客戶採用，進入初步量產階段，在材料升級加上CSP客戶上調資本支出趨勢下，對產品價量都有正面挹注。
交換器方面，美系網通客戶800G滲透率穩定提升，材料由M7升級至M8，台燿也導入白牌網通新客戶，高階CCL市占率持續提升。泰國廠進入初步量產階段，下半年起已逐步貢獻營收。
權證發行商表示，投資人若看好金像電與台燿後續表現，可以挑選價內外5%以內，有效天期120天以上的權證，以小金搏大利。
