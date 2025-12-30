期貨商論壇／黃金期 謹慎操作

黃金在29日遭遇獲利了結的強勁賣壓，黃金期貨在創下歷史新高後無預警跳水。黃金期貨單日每盎司重挫212.2美元，跌幅達到4.65%，不僅跌破每盎司4,400美元整數關卡，更創下近期單日最大跌幅紀錄，白銀期貨走勢更為慘烈，單日一度崩跌超過10%。

其中，主要是CME交易所宣布調高貴金屬期貨交易保證金。此舉會大幅墊高投資人的持倉成本，導致高槓桿的多頭部位被迫平倉，進而引發連鎖的多殺多踩踏效應。

此外，黃金期貨2025年來累計漲幅達65%，從各項技術指標早已呈現超買，也面臨年底封關在即，機構法人傾向獲利了結。

整體而言，儘管美國聯準會降息趨勢未變，ETF資金持續流入與各國央行需求仍然強勁，黃金長線支撐仍在，但短線面臨獲利了結的情況，技術型態進入修正。長期以總體經濟展望依舊樂觀，但近期波動加劇，建議謹慎操作，嚴控槓桿風險。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）