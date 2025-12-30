期貨商論壇／環球晶期 可布局

環球晶（6488）為全球矽晶圓龍頭之一，近年積極推進歐、美、亞三大洲擴產布局，並聚焦12吋先進製程晶圓、SOI晶圓與氮化鎵（GaN）等高附加價值產品線。公司指出，AI、矽光子與HPC相關需求持續推進，成為支撐先進製程晶圓長線成長的關鍵動能。

營運表現方面，環球晶11月營收達47.1億元，月增近一成，顯示在產能逐步開出下，出貨動能已有回溫跡象；該公司2025年上半年每股稅後純益6.56元，並以資本公積配發每股現金股利2元。

展望後市，環球晶認為AI帶動的先進製程需求將支撐產業中長期循環向上，隨著新產能陸續放量、規模與良率改善，營運結構有望逐步轉佳。

法人亦指出，環球晶已走出矽晶圓景氣谷底，在AI、高效能運算與先進材料需求推動下，未來於全球AI半導體供應鏈中的角色可望持續強化，投資人可透過環球晶期貨伺機布局。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）