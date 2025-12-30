台指期 外資加碼空單

台股昨（30）日呈高檔震盪格局，半導體、AI、ABF載板等電子股全面熄火，加上傳產與金融股也跳水，早盤一度重挫逾200點，終場指數下跌103點、收在28,707點；台指期同步下跌59點至28,881點，正價差達173.87點。惟期貨商仍高度看好台股後市仍有高點可期。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,851口至2,521口，其中外資淨空單增加4,086口至26,259口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,258口至6,250口。

其中，昨日外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為9,000餘口，買權賣權OI增量相當；周選方面，買權OI增量呈現積極，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨表示，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守看待，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股波動率的下降趨勢不變，目前在台股12月11日由壓力轉作支撐下，短線拉回仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指期昨日呈現震盪格局，由於電子權值股大多熄火，指數位於盤下整理，終場以紅K棒作收。目前指數守穩在所有均線之上，在下檔均線支撐下，且集團作帳行情進入最後階段，短線上預期維持震盪走高，仍有高點可期。

永豐期貨指出，昨日外資台指期買權淨金額0.62億元、賣權淨金額-0.13億元，整體選擇權籌碼面偏空。整體來說，台股今日將迎來2025年最後一個交易日，市場心態高度集中在「年線作帳」與「年度收官表現」，若國際股市維持強勢甚至再創高，將為台股帶來最後一波情緒與資金推力，指數不排除在權值股重新表態下挑戰並站上「29K」。