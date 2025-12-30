台指期小跌59點 法人：偏多格局依舊未變

台指期30日拉回，終場收在28,881點，下跌59點，跌幅0.2%，法人表示，目前大盤線型偏多，延續震盪向上格局未變，然而，近期融資持續增加，盤勢上下震盪難免。

另外，台積電期收1,535元，下跌5元，電子期下跌0.08%，中型100期貨上漲0.5%。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少301口至670口，其中外資淨空單減少1,303口至22,173口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少132口至992口。

周一（29日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,461.93點，下跌249.04點、跌幅0.51%；S&P500指數下跌0.35%；那斯達克指數下跌0.5%；費半指數下跌0.41%。台積電ADR跌0.63%，較台北交易溢價仍高達23.5%。

法人指出，台灣11月景氣對策訊號續亮黃紅燈，反映景氣逐步加溫態勢明確，有利台股後市發展；台股本波沿著五日線向上走升，指數再創波段新高，各期均線也都持續走揚，線型架構多方排列，有助於大盤繼續上攻。