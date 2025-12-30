台指期小跌59點 法人：偏多格局依舊未變
台指期30日拉回，終場收在28,881點，下跌59點，跌幅0.2%，法人表示，目前大盤線型偏多，延續震盪向上格局未變，然而，近期融資持續增加，盤勢上下震盪難免。
⭐2025總回顧
另外，台積電期收1,535元，下跌5元，電子期下跌0.08%，中型100期貨上漲0.5%。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少301口至670口，其中外資淨空單減少1,303口至22,173口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少132口至992口。
周一（29日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,461.93點，下跌249.04點、跌幅0.51%；S&P500指數下跌0.35%；那斯達克指數下跌0.5%；費半指數下跌0.41%。台積電ADR跌0.63%，較台北交易溢價仍高達23.5%。
法人指出，台灣11月景氣對策訊號續亮黃紅燈，反映景氣逐步加溫態勢明確，有利台股後市發展；台股本波沿著五日線向上走升，指數再創波段新高，各期均線也都持續走揚，線型架構多方排列，有助於大盤繼續上攻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言