台指期小跌59點 法人：偏多格局依舊未變

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期30日拉回，終場收在28,881點，下跌59點，跌幅0.2%，法人表示，目前大盤線型偏多，延續震盪向上格局未變，然而，近期融資持續增加，盤勢上下震盪難免。

另外，台積電期收1,535元，下跌5元，電子期下跌0.08%，中型100期貨上漲0.5%。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少301口至670口，其中外資淨空單減少1,303口至22,173口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少132口至992口。

周一（29日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,461.93點，下跌249.04點、跌幅0.51%；S&P500指數下跌0.35%；那斯達克指數下跌0.5%；費半指數下跌0.41%。台積電ADR跌0.63%，較台北交易溢價仍高達23.5%。

法人指出，台灣11月景氣對策訊號續亮黃紅燈，反映景氣逐步加溫態勢明確，有利台股後市發展；台股本波沿著五日線向上走升，指數再創波段新高，各期均線也都持續走揚，線型架構多方排列，有助於大盤繼續上攻。

台積電 台指期

相關新聞

期貨資訊觀測站 升級

期貨交易資訊觀測站（Info Hub）自去年12月推行以來，以視覺化圖表與直觀介面廣受好評，累計使用人次已突破9萬大關。...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

今年以來國際金價飆漲，成為投資圈焦點，投資人也可利用黃金期貨契約（GDF）與台幣黃金期貨契約（TGF），靈活調整多空部位...

期貨商論壇／00878期 中性偏多

國泰永續高股息ETF（00878）期貨在近期盤勢中逐步展現出不同於以往的行情性格，若單純以防禦型或配息工具來理解，已明顯...

台積電、鴻海 押注100天

台股昨（29）日在AI權值股台積電（2330）、鴻海（2317）等領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中台積電由於受到三大法...

美時、南亞 四檔熱轉

台股再創歷史新高，在高檔之際，觀察到除科技族群外，仍有資金轉入傳產股，美時（1795）、南亞（1303）等昨（29）日股...

全民權證／群創 選逾三個月

群創（3481）營運報喜，在傳出拿下低軌衛星龍頭SpaceX射頻（RF）晶片元件封裝訂單的利多激勵下，昨（29）日股價開...

