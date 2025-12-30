永豐期貨攜手臺師大 首創「Python × AI」量化交易課程

永豐期貨與國立臺灣師範大學（以下簡稱臺師大）共同完成第十一年產學合作期末成果報告，再次為台灣金融教育立下重要里程碑。雙方長期深耕產學接軌，持續將業界最新實務與前瞻科技導入校園，今年更進一步首創結合「Python原生開發」與「AI智能輔助」的量化交易實戰課程，引領學生掌握金融科技新浪潮。

本次課程設計以「程式小白跨出第一步」為核心，課程創新導入AI輔助教學，從程式架構建議、邏輯優化到錯誤修正，全面提升學習效率。課程同時教授「提示詞工程（PromptEngineering）」觀念，引導學生學會如何正確與AI協作，而非死背語法，有效縮短學習曲線。

永豐期貨表示，市場上多數仍以MultiCharts等套裝軟體為主，但在資料處理、統計分析與策略延展性上相對受限。本課程全面採用Python進行策略開發，讓學生能靈活運用數據科學、生態系套件與回測架構，將交易策略建立在更嚴謹、可驗證的數據基礎之上。並導入AI輔助編碼與策略開發思維，大幅降低程式交易的學習門檻，讓非理工背景的學生也能具備實戰級的量化交易能力。

永豐期貨與臺師大雙方理念一致，產學合作的價值不僅止於知識傳遞，更在於持續「帶進新東西」。隨著金融科技快速演進，教學內容也必須不斷更新，才能真正貼近產業脈動。本次課程正是雙方第十一年合作，不僅展現長期深耕金融教育的決心，也象徵台灣高等教育與金融產業攜手，持續進化、與時俱進的具體成果。