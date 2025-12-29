台指期夜盤多頭無力 法人看台股年底震盪偏多格局

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤29日以28,940點開平盤，盤中走勢呈現平盤附近震盪格局。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台指期夜盤29日以28,940點開平盤，盤中走勢呈現平盤附近震盪格局。截至晚間9點40分，台指期夜盤報28,831點、跌109點、跌幅0.3%；盤初在多方買盤推升下，盤中最高攀至28,955點後多頭無力、最低達28,818點，高低點落差達137點。

綜合元富、永豐期貨表示，2025年封關倒數，儘管美股正值假期、交易冷清，集團作帳行情進入最後階段，短線預期台指將由內資主導，仍有高點可以期待。不過，儘管整體趨勢向好，地緣政治的不確定性也可能影響市場走向，投資人仍須注意潛在的經濟不穩定因素。

市場對於明年科技產業能見度、AI資本支出循環延續以及美國降息預期的綜合樂觀情緒正在集中反映到價格上，在此背景下，指數於年底前挑戰甚至突破兩萬九已非空想，甚至延續至一月突破三萬點大關，結構上只要外部市場不出現系統性風險，短線即便高檔震盪，仍偏向強勢。

另外，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。目前內資買盤仍展現高度主導性，權值股與高價電子股同步發動，台積電（2330）創高的同時也帶動指數創高，呈現一路走高、回檔即有承接的強勢結構，顯示年底作帳與提前卡位2026年的資金已明顯進場，從盤勢節奏來看並非短線情緒性拉抬，而是帶有明確趨勢意圖。

