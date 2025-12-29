全民權證／京元電 兩檔帶勁
京元電（2449）受益人工智慧（AI）強勁需求，帶動台積電CoWoS先進封裝產能持續供不應求，轉單效應可望嘉惠公司測試訂單提升，近期股價盤堅向上。
2025總回顧
法人評估，台積電CoWoS月產能將由2025年底的7萬片，擴充至2026年達11.5萬片，需求上修主要來自輝達及博通，而後還有超微、Annapurna Labs等，愈來愈多晶圓測試外包訂單轉往京元電等廠商。
隨AI帶動測試需求強勁，法人看好京元電營收可望持續挑戰歷史新高，並帶動獲利改善。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日150天以上的認購權證靈活操作。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
