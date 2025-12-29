全民權證／信驊 挑價內外15%

信驊（5274）是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商，產品廣泛用於AI伺服器與一般伺服器。11月營收8.4億元，月增15%、年增23.4%，創單月新高紀錄；前11月營收為82.13億元，年增43.5%。

法人指出，信驊BMC下一代產品AST2700預計於2026年開始放量，此次換代預計將獲得更高額的市占率，同時在搭配I/O跟PFR等產品，Dollar content成長可達三倍；BIC則看到美系客戶將使用於ASIC中，另一美系客戶也持續上修訂單，並且看到將有一個新客戶將使用BIC，預期出貨量於2026年將成長30%。

