美時、南亞 四檔熱轉

台股再創歷史新高，在高檔之際，觀察到除科技族群外，仍有資金轉入傳產股，美時（1795）、南亞（1303）等昨（29）日股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

美時亞洲市場維持強勁動能，成熟市場如台灣與南韓也保持穩健表現。該公司今年前三季合併營收142.48億元，年增1%，2025年至今向全球遞交62項藥證申請，獲得67項市場核准，成功上市127項品項。

美時今年來營運表現穩健，符合預期，反映美國血癌藥Lenalidomide銷售高峰遞延至第4季。法人指出，展望後市，美時2026年併購Alvogen US後，營運規模立即大幅增加，更強化美時在美國市場的布局，不僅銷售及研發產品線更多元，也掌握美國銷售通路及在地生產基地，未來在自主產品開發及授權合作上更具彈性，將專注於505（b）2 新藥、困難學名藥開發。

南亞第3季營運受惠於高階電子材料在AI需求擴張；第4季消費性電子下游庫存尚待去化，中高階電子材料需求仍佳，CCL及玻纖布報價皆有調漲、塑膠加工產品銷量有望改善。

法人指出，南亞與日東紡策略合作共同製造特殊玻纖布，合作內容包括日東紡將玻纖布中的織布製成外包給南亞，預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，有20%由南亞代工。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外10%以內、逾90天的商品介入。