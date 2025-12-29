快訊

「不是親人卻勝似家人」 曹西平、龍千玉無緣叔嫂情誼撐過半生演藝路

德國也要重新武裝！可能重啟義務役增強兵力？

今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

台積電、鴻海 押注100天

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台股昨（29）日在AI權值股台積電（2330）、鴻海（2317）等領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中台積電由於受到三大法人及市場主力等買盤齊步點火，股價開高收最高1,530元，改寫歷史新猷，躍居市場熱議焦點。

⭐2025總回顧

由於市場普遍對於明(2026)年半導體產業正向樂觀，特別是在AI需求持續暢旺的帶動下，台積電將成為最大受惠者，因此不論內外資都對該公司抱持積極的看法，包括Aletheia資本等目標價都超過2,000元水準。

不過事實上，本土法人指出，與2023至2025年的成長因素不同，AI將不再是明年台積電唯一的成長動能，非AI應用在2奈米製程的導入也將顯著成長，使得2026年年底2奈米製程產能將倍增至8~10萬片，成為推升營運成長的新關鍵。

鴻海方面，法人表示，2026年台灣下游組裝廠、品牌廠、零組件廠成長動能在於高單價AI伺服器出貨，將顯著貢獻高產值。而鴻海為GB系列、VR系列AI伺服器機櫃主要供應商，有利優先取得未來更多供應AI基礎建設的商機。

內外資對於鴻海幾乎全數看好，均給予「買進」或「優於大盤」的正向評級，目標價則以高盛證券的400元最高，特別是日前鴻華先進收購納智捷全數股權後，高盛認為將有助鴻海由代工延伸至品牌銷售端，具高度戰略意義。

權證發行商建議，看好台積電、鴻海表現的投資人，可挑選價內外15%內、剩餘天數超過100天的相關認購權證進行布局。

台積電 AI 鴻海

延伸閱讀

台積電利多開始發酵了？股價衝1530元天價 市值39.67兆

第10屆台積電青年築夢計畫獲獎團隊今公布 鼓勵青年自我探索實踐

台股再創歷史新高 收28,810點、上漲254點 台積電漲20元同創新高

傳台積電調漲先進製程報價 專家示警晶片通膨恐來襲

相關新聞

期貨資訊觀測站 升級

期貨交易資訊觀測站（Info Hub）自去年12月推行以來，以視覺化圖表與直觀介面廣受好評，累計使用人次已突破9萬大關。...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

今年以來國際金價飆漲，成為投資圈焦點，投資人也可利用黃金期貨契約（GDF）與台幣黃金期貨契約（TGF），靈活調整多空部位...

期貨商論壇／00878期 中性偏多

國泰永續高股息ETF（00878）期貨在近期盤勢中逐步展現出不同於以往的行情性格，若單純以防禦型或配息工具來理解，已明顯...

台積電、鴻海 押注100天

台股昨（29）日在AI權值股台積電（2330）、鴻海（2317）等領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中台積電由於受到三大法...

美時、南亞 四檔熱轉

台股再創歷史新高，在高檔之際，觀察到除科技族群外，仍有資金轉入傳產股，美時（1795）、南亞（1303）等昨（29）日股...

全民權證／群創 選逾三個月

群創（3481）營運報喜，在傳出拿下低軌衛星龍頭SpaceX射頻（RF）晶片元件封裝訂單的利多激勵下，昨（29）日股價開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。