期貨商論壇／黃金期 靈活布局

今年以來國際金價飆漲，成為投資圈焦點，投資人也可利用黃金期貨契約（GDF）與台幣黃金期貨契約（TGF），靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢，或於重要消息面波動時進行對沖。

美國上周發布2025年第3季GDP季增年率達4.3%，遠高於市場預期值3.3%；第3季核心PCE季增年率2.9%，與市場預期值相符，顯示美國聯準會不再需要大幅壓低基準利率，以應對潛在的經濟衰退、或通膨回升風險。因此Fed Watch對於2026年的降息機率預期下降。

12月美國利率決議釋出的經濟預測報告，也上調美國經濟成長展望、下調通膨預期，現任理事共識較支持降息循環即將告一段落之看法。如降息步調趨緩，推動金價續漲的動能將逐步下滑。

惟2026年中新任親川普派主席或將上任，可能會為了壓低利息支出的財政面因素，而進行額外降息措施，這也是目前市場普遍預期會發生的情境。

對具備基本投資概念的投資人而言，面對央行買盤增溫、美元續弱、地緣風險上行，透過台灣期交所黃金期貨進行策略性布局，有助於提升投資組合的收益機會與抗震能力。

