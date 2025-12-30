快訊

「不是親人卻勝似家人」 曹西平、龍千玉無緣叔嫂情誼撐過半生演藝路

德國也要重新武裝！可能重啟義務役增強兵力？

今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

經濟日報／ 記者崔馨方整理
黃金示意圖。 路透
黃金示意圖。 路透

今年以來國際金價飆漲，成為投資圈焦點，投資人也可利用黃金期貨契約（GDF）與台幣黃金期貨契約（TGF），靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢，或於重要消息面波動時進行對沖。

⭐2025總回顧

美國上周發布2025年第3季GDP季增年率達4.3%，遠高於市場預期值3.3%；第3季核心PCE季增年率2.9%，與市場預期值相符，顯示美國聯準會不再需要大幅壓低基準利率，以應對潛在的經濟衰退、或通膨回升風險。因此Fed Watch對於2026年的降息機率預期下降。

12月美國利率決議釋出的經濟預測報告，也上調美國經濟成長展望、下調通膨預期，現任理事共識較支持降息循環即將告一段落之看法。如降息步調趨緩，推動金價續漲的動能將逐步下滑。

惟2026年中新任親川普派主席或將上任，可能會為了壓低利息支出的財政面因素，而進行額外降息措施，這也是目前市場普遍預期會發生的情境。

對具備基本投資概念的投資人而言，面對央行買盤增溫、美元續弱、地緣風險上行，透過台灣期交所黃金期貨進行策略性布局，有助於提升投資組合的收益機會與抗震能力。

（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

美國聯準會 期貨交易

延伸閱讀

北富銀郭倍廷：AI起碼還有2至3年光景 明年台股不悲觀

傳台積電調漲先進製程報價 專家示警晶片通膨恐來襲

比黃金還猛 白銀價格衝破80美元

高利差紅利期轉入利差正常化 國銀估2026年 SWAP 收益略為下滑

相關新聞

期貨資訊觀測站 升級

期貨交易資訊觀測站（Info Hub）自去年12月推行以來，以視覺化圖表與直觀介面廣受好評，累計使用人次已突破9萬大關。...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

今年以來國際金價飆漲，成為投資圈焦點，投資人也可利用黃金期貨契約（GDF）與台幣黃金期貨契約（TGF），靈活調整多空部位...

期貨商論壇／00878期 中性偏多

國泰永續高股息ETF（00878）期貨在近期盤勢中逐步展現出不同於以往的行情性格，若單純以防禦型或配息工具來理解，已明顯...

台積電、鴻海 押注100天

台股昨（29）日在AI權值股台積電（2330）、鴻海（2317）等領軍帶動下，指數再創歷史新高。其中台積電由於受到三大法...

美時、南亞 四檔熱轉

台股再創歷史新高，在高檔之際，觀察到除科技族群外，仍有資金轉入傳產股，美時（1795）、南亞（1303）等昨（29）日股...

全民權證／群創 選逾三個月

群創（3481）營運報喜，在傳出拿下低軌衛星龍頭SpaceX射頻（RF）晶片元件封裝訂單的利多激勵下，昨（29）日股價開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。