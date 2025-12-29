1月電子期、金融期齊漲

台北股市今天上漲254.87點，收28810.89點。1月電子期收1727.25點，上漲17.45點，正價差6.94點；1月金融期收2423.4點，上漲7.8點，正價差5.56點。

1月電子期以1727.25點作收，上漲17.45點，成交316口。2月電子期以1726.35點作收，上漲14.3點，成交3口。

電子現貨以1720.31點作收，上漲18.72點；1月電子期貨與現貨相較，正價差6.94點。

1月金融期以2423.4點作收，上漲7.8點，成交273口。

金融現貨以2417.84點作收，上漲8.83點；1月金融期貨與現貨相較，正價差5.56點。實際收盤價以期交所公告為準。