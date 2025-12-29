1月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲254.87點，收28810.89點。1月電子期收1727.25點，上漲17.45點，正價差6.94點；1月金融期收2423.4點，上漲7.8點，正價差5.56點。
⭐2025總回顧
1月電子期以1727.25點作收，上漲17.45點，成交316口。2月電子期以1726.35點作收，上漲14.3點，成交3口。
電子現貨以1720.31點作收，上漲18.72點；1月電子期貨與現貨相較，正價差6.94點。
1月金融期以2423.4點作收，上漲7.8點，成交273口。
金融現貨以2417.84點作收，上漲8.83點；1月金融期貨與現貨相較，正價差5.56點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言