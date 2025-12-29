台指期走高收28,947點 上漲270點 法人：多頭力道強
台指期29日開高，終場收在28,947點，上漲270點，漲幅0.94%，法人表示，大盤指數改寫歷史收盤新高，技術面延續多頭格局，外資假期效應影響，成交動能趨緩，內資主導維繫多頭人氣。
另外，台積電期收1,540元，上漲20元，電子期上漲1.02%，中型100期貨上漲0.19%。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少284口至971口，其中，外資淨空單減少1,008口至23,476口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少849口至1,124口。
上周五（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,710.7點，下跌20.19點、跌幅0.04%；S&P 500指數下跌0.03%；那斯達克指數下跌0.09%；費半指數上漲0.05%。台積電ADR漲1.35%。
法人指出，目前KD指標在高檔鈍化後再度開口向上，RSI指標維持強勢區，MACD紅柱體持續放大，這都顯示多方動能充沛。不過指數位處歷史高檔區，獲利了結賣壓難免，需注意後續買賣變化。
