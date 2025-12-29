快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

台指期走高收28,947點 上漲270點 法人：多頭力道強

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期29日開高，終場收在28,947點，上漲270點，漲幅0.94%，法人表示，大盤指數改寫歷史收盤新高，技術面延續多頭格局，外資假期效應影響，成交動能趨緩，內資主導維繫多頭人氣。

⭐2025總回顧

另外，台積電期收1,540元，上漲20元，電子期上漲1.02%，中型100期貨上漲0.19%。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少284口至971口，其中，外資淨空單減少1,008口至23,476口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少849口至1,124口。

上周五（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,710.7點，下跌20.19點、跌幅0.04%；S&P 500指數下跌0.03%；那斯達克指數下跌0.09%；費半指數上漲0.05%。台積電ADR漲1.35%。

法人指出，目前KD指標在高檔鈍化後再度開口向上，RSI指標維持強勢區，MACD紅柱體持續放大，這都顯示多方動能充沛。不過指數位處歷史高檔區，獲利了結賣壓難免，需注意後續買賣變化。

台積電 台指期

延伸閱讀

台指期 仍有高點可期

聖誕行情？全球貴金屬大漲 台指期夜盤以靜制動

台指期 短線震盪攻高

美國失業數據低於預期 台指期夜盤「聖誕老人行情」有望

相關新聞

台指期 仍有高點可期

台股上周五（26日）開高走高，終場指數上漲184點、收在28,556點；台指期上漲206點、至28,673點，正價差為1...

期貨商論壇／黃金期 留意風險

經濟數據來看，美國近期公布非農就業人口優於市場預期，但失業率同步上升、創下2021年來新高，顯示就業市場成長動能有限，且...

欣興期 底部墊高

欣興（3037）為全球最大IC載板供應商、全球第二大印刷電路板（PCB）供應商，11月營收月增1.9%、年增20.4%，...

力成、矽格 權證四檔活跳跳

台股受惠美股延續多頭氣勢，改寫歷史新高，半導體封測族群加入盤面類股輪動行列，力成（6239）、矽格（6257）等兩檔指標...

金像電、定穎 權證押長天期

由於2026年人工智慧（AI）發展仍是市場關注的焦點，印刷電路板（PCB）等零組件成為重中之重，其中金像電（2368）與...

全民權證／智邦 挑價內外20%

智邦（2345）受惠AI應用逐步落地，美系客戶布建高階運算加速器，且網路交換器升級加快。法人指出，美系資料中心客戶需求強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。