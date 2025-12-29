金像電、定穎 權證押長天期

由於2026年人工智慧（AI）發展仍是市場關注的焦點，印刷電路板（PCB）等零組件成為重中之重，其中金像電（2368）與定穎投控（3715）受到資金青睞，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

金像電800G交換器需求漸上升，同時觀察到上游CCL廠商出貨量仍維持高峰，因此市場預期第4季營收僅季減約1.9%，年增76%，毛利率受到產品組合短期調整減少至33%，單季每股純益上看6.67元。

金像電今年前三季歸屬於母公司業主淨利66.76億元，每股純益13.61元創新高，法人指出，金像電除原規劃2026年下半年在泰國廠產能提升，新增第2季台灣新產能量產、第3季中國大陸蘇州擴產將陸續加入貢獻。

法人預期，金像電2026年Trainium 2.5&3 PCB出貨量可年增30%至40%以上，推估市占率可望由35%至40%提升到40%至50%，同步考量Trainium 3 PCB單價提升15%至20%下，2026年Trainium營收占比將達35%以上。

定穎投控第3季營收48.4億元，達成率102%，符合預期，主要來自儲存式裝置，DDR5需求增加，單季每股純益0.51元。展望第4季，隨著泰國廠二期產能建置，法人預估，單季每股純益可跳升到0.8至0.9元，較第3季成長。

定穎投控切入AI GPU、ASIC等，泰國廠高階產線通過認證，近期宣布擴產，預計投入約65億元，高階產品2026年將逐步提升產量，按照目前客戶需求，明年AI產品占總體營收比重估達20%，推高營收與獲利成長。權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。