力成、矽格 權證四檔活跳跳

台股受惠美股延續多頭氣勢，改寫歷史新高，半導體封測族群加入盤面類股輪動行列，力成（6239）、矽格（6257）等兩檔指標重新轉強，預料仍有上檔空間可期，發行券商建議，偏多投資人可透過權證槓桿效果，擴大短線獲利空間。

力成先前法說釋出未來幾季營運樂觀訊息，預期2026年第1季營收表現將遠優於去年同期水準，呈現淡季不淡，法人分析，近期記憶體報價漲勢驚人，市場氛圍已明顯轉佳，除人工智慧（AI）帶動DDR5、QLC報價續漲外，iPhone 17銷售良好亦為市場需求帶來一定支撐。

法人表示，力成預估2025年資本支出約190億元，2026年將大幅攀高至400億元，主因在於擴充扇出型面板級封裝（FOPLP）產能，且除已被某專注於GPU、CPU的客戶預訂外，擴產後產能只能滿足客戶規畫需求一半。

市場傳出，力成接獲大型雲端服務供應商（CSP）ASIC封測訂單，法人看好2026年甚至2027年擴產步調可望延續，顯示公司對未來前景具備強大信心，添增後續股價上漲動能。

為因應AI手機晶片、矽光子、AI伺服器等客戶需求，矽格7月決定將今年資本支出擴增33.9%至47.4億元，預計近期開始裝機，至於中興三廠有機會提早一季至2026年第4季完工，每層樓可容納100台設備、滿載月產值達1億元。

法人預估，矽格今年AI、CPO測試營收占比將提升至5%以上，加上子公司台星科高速運算CP測試的貢獻，以及美系客戶對MAP測試機台拉貨動能，營運展望正向。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證，但宜設好停利停損。