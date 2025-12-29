全民權證／晶豪科 選逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

晶豪科（3006）因全球記憶體供需失衡，除HBM、傳統DRAM、NAND供不應求，SLC NAND、NOR Flash等產品亦傳出2026年起漲勢擴大，近日股價強力彈升。

法人指出，晶豪科約55%營收占比為DDR3為主的DRAM產品線，35%來自SLC NAND、NOR與eMCP等Flash產品，近來DDR4、DDR5等主流記憶體漲價效應外溢，預期2026年有機會反應在產品售價，帶動營運。

晶豪科DDR4產品營收占比僅5%，受惠DRAM報價回升速度較緩，法人預期第4季營運轉虧為盈，下一季產品線報價補漲後，展望正向。投資人可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

