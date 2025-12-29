全民權證／台達電 二檔火熱

台達電（2308）將於HVDC世代成為供應鏈主導者， 除出貨PSU零組件，亦整合PSU、BBU、超級電容等產品，組裝為Power Rack出貨。今年下半年CB200備貨動能強勁，包含AI電源供應器及液冷散熱產品。

台達電能源基礎解決方案及服務系統涵蓋創能、儲能、控能與用能。氫能解決方案將是淨零下一哩路，台達電透過固態氧化物水電解製氫解決方案，結合工業製程，可回收廢氣，提升整體系統效率；固態氧化物燃料電池解決方案可支援天然氣、氫氣與氨氣，滿足不同場域與供應鏈需求。

投資人可挑選價外10%至15%、操作天期120天以上的商品。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）