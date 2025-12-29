全民權證／智邦 挑價內外20%
智邦（2345）受惠AI應用逐步落地，美系客戶布建高階運算加速器，且網路交換器升級加快。法人指出，美系資料中心客戶需求強勁，即使季底新舊產品轉換期，但衰退幅度有限。
智邦受惠400G與800G網路交換器產品出貨成長，AI加速卡取得更多客製化晶片，預估今年全年營收2,456.6億元，年增122.5%，每股純益45.7元創高。
展望2026年，法人指出，CSP客戶需求強勁，資本支出規劃至數年後，800G升級至1.6T的速度會快於400G升級至800G，智邦研發包含L11、WSS、OWS交換器等，以因應未來發展。
投資人可買進價內外20%以內、距到期日90天以上的權證。
（元大證券提供）
