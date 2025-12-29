期貨商論壇／黃金期 留意風險

經濟數據來看，美國近期公布非農就業人口優於市場預期，但失業率同步上升、創下2021年來新高，顯示就業市場成長動能有限，且就業結構分歧，屬於喜憂參半狀態；而聯準會釋放鴿派訊號，明年度降息機率提升，對市場亦偏向較為寬鬆態度。

市場預計美元持續弱勢，使美元計價商品受益，同時亦可抵抗通膨；另外，全球地緣政治緊張加劇，使擁有避險性質的黃金價格應聲喊漲。

整體來說，市場目前對於貴金屬偏好快速增加，在全球經濟市場前景不明與國際情勢動盪下，黃金成短線資金的避風港，然近期行情波動劇烈，投資人仍需謹慎留意風險。

從籌碼需求面來看，各國央行持續增加黃金儲備，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金目前基金持倉水位上升至1,068.2公噸，另外CFTC非商業交易人來到22.39萬口，持倉量持續穩健增加中，顯示市場對於黃金價格仍有高度信心，顯示黃金對市場仍具有一定的吸引力。

黃金價格近期突破每盎司4,500美元大關、並再度創下歷史新高，投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）