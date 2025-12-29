台指期 仍有高點可期

台股上周五（26日）開高走高，終場指數上漲184點、收在28,556點；台指期上漲206點、至28,673點，正價差為116.98點。期貨商表示，距離2025年封關僅剩三個交易日，集團作帳行情進入最後階段，短線預期台股將由內資主導，台指期仍有高點可以期待。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單減少284口至971口，其中外資淨空單減少1,008口至23,476口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少849口至1,124口。

元富期貨認為，在電子權值股的帶動下，台指期上周五漲勢延續，呈開高走高格局，終場以紅K棒作收，已連續六個交易日上漲，累計漲幅超過1,100點。

目前指數在下檔均線支撐下，且集團作帳行情進入最後階段，短線上預期維持震盪走高，仍有高點可期。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，12月第四周周五結算的大量區買權OI落在28,550點，賣權最大OI落在28,500點，月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在28,200點。外資台指期買權淨金額0.6億元、賣權淨金額-0.09億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，台股1月外資將全面回流、全球資金重新配置，配合美股維持強勢與企業展望正向，台股有機會再度放量推升，挑戰並突破29K的心理與技術關卡，因此短線雖需留意高檔震盪與消息面干擾，但在趨勢未破、權值股穩定、國際股市同步創高的前提下，整體盤勢仍屬偏多結構，拉回反而是資金重新布局年初行情的機會。

元富期貨也表示，台股上周五漲勢延續，站穩在所有均線之上，呈現高過高、低不破低的多方架構。2025年封關僅剩三個交易日，集團作帳行情進入最後階段，短線預期台股將由內資主導，台指期仍有高點可以期待。