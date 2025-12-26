金屬ETF 權證聚焦偏價外

黃金與銅價今年來表現不錯，後續在美國降息預期強勁，避險需求升溫，黃金有望再登新高； 關稅疑慮引發搶運，AI需求推升，銅價創下新高。權證發行商表示，可挑期元大S&P黃金（00635U）與期街口道瓊銅（00763U）ETF偏價外認購權證操作。

法人指出，美國與委內瑞拉的緊張情緒加劇提升避險需求，推升金價上漲。中長期而言，美國總統川普大而美法案可能增加近幾年的政府赤字，短期財政惡化對美國財務健康維持帶來壓力，加上美國聯準會（Fed）下任主席人選預期將忠實執行川普意志，Fed降息路徑可能更為明確，提供金價下檔支撐。

此外，2022年俄羅斯被凍結國外資產與禁止使用SWIFT系統以來，俄、中、伊朗等國欲擺脫對於美元的依賴，而改以儲備黃金作為替代。黃金雖尚未取代成熟的支付系統，但去美元化的動作將為金價提供長期買盤。

國際銅價因美國可能對銅採取進口關稅措施的預期造成搶運潮，加上部分國家礦場非計畫性停工頻傳，以及銅在AI相關基礎建設中的需求亮眼推升銅價。中長期而言，雖川普關稅政策壓抑國際銅需求，不過川普大而美法案鼓勵企業投資及設廠帶動銅需求。國際能源總署表示，至2035年，電力相關技術對銅的需求增加，全球銅市可能會出現30%的供應缺口，中長期或將支持銅價。

法人表示，全球對電動車、人工智慧基礎設施及再生能源建設項目的需求成長推升銅需，加上銅原料面臨礦山供應限制，摩根士丹利表示2026年銅缺口將達60萬噸，支撐銅價表現。根據Trade Service.com報導顯示，近期銅價大致呈現「高震盪、逢回即買」的格局。