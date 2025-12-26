全民權證／矽格 挑逾四個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

矽格（6257）集團成長動能來自AI、光通訊等訂單貢獻。2026年至2027年AI、CPO測試營收占比將逾5%，子公司台星科HPC CP測試、CPO封裝貢獻，隨2026年下半年CPO封測需求提升，帶動美系客戶對矽格MAP測試機台拉貨動能。

矽格董事會通過2026年資本支出預算為59.3億元，年增25%。2025年兩度追加資本支出預算至47.4億元，年增40.3%，兩次增幅分別達77.1%、33.9%，考慮台星科2026年資本支出預算為56.5億元，兩者合計2026年資本支出達 115.8億元，年增48.5%，超過2021年的81.9億元。權證券商建議，若看好矽格，可用價外20%左右、操作天期逾120天的商品介入。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

