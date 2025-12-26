全民權證／矽格 挑逾四個月
矽格（6257）集團成長動能來自AI、光通訊等訂單貢獻。2026年至2027年AI、CPO測試營收占比將逾5%，子公司台星科HPC CP測試、CPO封裝貢獻，隨2026年下半年CPO封測需求提升，帶動美系客戶對矽格MAP測試機台拉貨動能。
⭐2025總回顧
矽格董事會通過2026年資本支出預算為59.3億元，年增25%。2025年兩度追加資本支出預算至47.4億元，年增40.3%，兩次增幅分別達77.1%、33.9%，考慮台星科2026年資本支出預算為56.5億元，兩者合計2026年資本支出達 115.8億元，年增48.5%，超過2021年的81.9億元。權證券商建議，若看好矽格，可用價外20%左右、操作天期逾120天的商品介入。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言