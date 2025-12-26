全民權證／雙鴻 兩檔動能強

雙鴻（3324）第3季營收季增12%、年增41%，符合市場預期。產品組合方面，伺服器占比60%（其中，水冷35%）、PC 27%、VGA 11 %，毛利率達29.8%，提升是因水冷占比提升，產品組合轉佳，業外有1.27億元（匯率+資產重新評價收益），每股純益（EPS）達10.66元，優於市場預期。

展望第4季，目前GB300相關水冷零組件9月已開始出貨，本季持續放量，預期伺服器營收占比達70%，市場上修全季營收至75億元，季增25.4%、年增81.1%，營運達全年高峰，毛利率約30.1%，優於上季，主因產品組合轉佳，EPS上看11元。

權證券商建議，若看好個股，可利用價內外5%以內、有效天期逾100天商品介入。（兆豐證券提供）

