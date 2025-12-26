台光電、華通 權證四檔夯

市場看好台股元月行情，投資焦點轉向基本面，其中，營運前景明確的台光電（2383）、華通（2313）等PCB供應鏈受法人青睬，權證券商建議，可利用價內外合理、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台光電11月營收81.2億元，月增0.6%、年增28.3%，符合市場預期；分析師指出，依據10、11月營收數據，預估第4季營收246.9億元，季減1.8%、年增33%，毛利率30%，稅後純益38.8億元，季減2%、年增46.6%，每股純益（EPS）10.8元。

2025年方面，全年營收為940.2億元，年增46%，毛利率30.2%，稅後純益147.9億元，年成長54.4%，EPS成長至42元。

台光電雖在特定CSP的下一世代ASIC server不再具獨供地位，但在另一CSP的下一世代ASIC server市占率提升，2026年有機會在N大客戶下一世代AI server率先採用M9 CCL時，領先成為獨供角色，成為新營收動能中，預估全年營收1,244.5億元，年增32.3%，稅後純益229.2億元，年成長54.9%，EPS成長至64.1元。

華通11月營收月減4.1%、年減0.8%，符合市場預期，主要是消費性產品第4季拉貨力道減緩，但仍受惠蘋果新機特定機款銷售優於備貨預期，分析師依10、11月營收數據，上調第4季營收為201.4億元，季增0.5%、年增1.6%，稅後純益20.2億元，季減6%、年增22.2%，EPS 1.7元，全年稅後純益63.2億元，年增12.9%，EPS為5.3元。

展望2026年，主要動能來自於LEO與資料中心；LEO部分，隨著兩大客戶天上衛星目標發射顆數增加，估產品年成長20%，預估全年營收813.5億元，年增8.2%，毛利率20.2%，稅後純益80.9億元，年增27.9%，EPS成長至6.8元。