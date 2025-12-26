全民權證／聯鈞 押價內外20%

聯鈞（3450）近期股價表現強勁，受惠於CPO（共同封裝光學）與矽光子議題發酵，股價劇烈震盪後展現高度韌性，成盤面上AI通訊模組的指標股之一。法人指出，隨AI資料中心對高速傳輸需求急升，聯鈞在雷射二極體封測技術具備競爭優勢，並已切入美系大廠AOC（主動式光纖電纜）供應鏈；隨2025年下半年客戶需求回升，加上COS（晶粒封測）業務受惠於美系雷射封裝需求支撐，明後年營收與獲利將呈倍數成長，長線多頭趨勢不變。

權證發行商建議，看好聯鈞爆發力的投資人，可選價內外20%以內、剩餘天數90天以上的認購權證，利用權證「高槓桿、低門檻」特性，以小資金卡位股價多頭行情契機。（國泰證券提供）

