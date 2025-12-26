聖誕行情？全球貴金屬大漲 台指期夜盤以靜制動

台指期夜盤26日開盤後，雖受美股電子盤走跌拖累，以28,665點、下跌12點開出後，雖一度下跌至28,654點、下跌23點，但隨美股電子盤走勢回穩中，翻轉上衝至28,720點、上漲43點，但隨金、銀等貴金屬價格上漲牽制下，截至晚間9點25分左右，指數在28,692點、約上漲15點附近遊走。

26日美股電子盤的焦點，在於全球貴金屬市場在聖誕行情帶動中，黃金衝上4,540美元、現貨每盎司白銀最高突破75美元，漲幅超過5%，再創歷史新高，此外，包括現貨鉑金大漲約8%中，也帶動基本金屬漲勢，銅價持續上漲，也拖累美股電子盤走勢，道瓊下跌、標普在平盤附近震盪、那斯達克則維持小漲走勢，也牽制台指期夜盤在上半場的漲勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點25分時，在1,525元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.02%，半導體期上漲0.4%，中型100期貨指數下跌0.04%。台股26日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲184點，收28,556點，其中，外資現貨買超83.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,008口至23,476口；投信賣超50.7億元，自營商買超65.8億元，三大法人合計買超98.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，26日台股雖因外資進入年底假期，導致成交量能萎縮，但在美股聖誕行情以及年底作帳題材帶動下，目前大盤不僅已連續五日上漲，且每日盤中高低點皆較前一日來得高，並在周五創下歷史新高28,590點，不過，由於台積電未能與大盤同步創下歷史新高，因此，29日或將出現出現空方抵抗，但只要不跌破26日盤中低點28,404點，短線創高格局仍可延續。