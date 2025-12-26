快訊

聖誕行情？全球貴金屬大漲 台指期夜盤以靜制動

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤截至晚間9點25分左右，指數在28,692點、約上漲15點附近遊走。​示意圖／本報系資料照片

台指期夜盤26日開盤後，雖受美股電子盤走跌拖累，以28,665點、下跌12點開出後，雖一度下跌至28,654點、下跌23點，但隨美股電子盤走勢回穩中，翻轉上衝至28,720點、上漲43點，但隨金、銀等貴金屬價格上漲牽制下，截至晚間9點25分左右，指數在28,692點、約上漲15點附近遊走。

26日美股電子盤的焦點，在於全球貴金屬市場在聖誕行情帶動中，黃金衝上4,540美元、現貨每盎司白銀最高突破75美元，漲幅超過5%，再創歷史新高，此外，包括現貨鉑金大漲約8%中，也帶動基本金屬漲勢，銅價持續上漲，也拖累美股電子盤走勢，道瓊下跌、標普在平盤附近震盪、那斯達克則維持小漲走勢，也牽制台指期夜盤在上半場的漲勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點25分時，在1,525元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.02%，半導體期上漲0.4%，中型100期貨指數下跌0.04%。台股26日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲184點，收28,556點，其中，外資現貨買超83.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,008口至23,476口；投信賣超50.7億元，自營商買超65.8億元，三大法人合計買超98.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，26日台股雖因外資進入年底假期，導致成交量能萎縮，但在美股聖誕行情以及年底作帳題材帶動下，目前大盤不僅已連續五日上漲，且每日盤中高低點皆較前一日來得高，並在周五創下歷史新高28,590點，不過，由於台積電未能與大盤同步創下歷史新高，因此，29日或將出現出現空方抵抗，但只要不跌破26日盤中低點28,404點，短線創高格局仍可延續。

美股 台積電 台指期 台股 半導體 期貨

證券商和期貨商編制財報注意！2027年起分階段適用永續揭露準則

金管會26日發布有「證券商財務報告編制準則」與「期貨商財務報告編制準則」相關規定指出，上市櫃券商和上市櫃的綜合券商子公司...

1月台股期指漲206點

台北股市今天終場漲184.04點，收28556.02點。1月台指期以28673點作收，上漲206點，與現貨相較，正價差1...

1月電子期漲　金融期跌

台北股市今天上漲184.04點，收28556.02點。1月電子期收1710.5點，上漲15.55點，正價差8.91點；1...

台指期多頭氣勢強 終場收28,673點、上漲206點

台指期26日開高，終場收在28,673點，上漲206點，漲幅0.72%，法人表示，台灣經濟基本面穩健無虞，台股技術面短線...

台指期 短線震盪攻高

台股在耶誕假期前一個交易日、24日一度上漲接近200點，逼近歷史高點，但隨後指數漲幅收斂，終場上漲61點收28,371點...

