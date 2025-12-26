1月電子期漲　金融期跌

快訊

中央社／ 台北26日電

台北股市今天上漲184.04點，收28556.02點。1月電子期收1710.5點，上漲15.55點，正價差8.91點；1月金融期收2415.6點，下跌12.2點，正價差6.59點。

1月電子期以1710.5點作收，上漲15.55點，成交425口。2月電子期以1705.9點作收，上漲7.45點，成交2口。

電子現貨以1701.59點作收，上漲14.2點；1月電子期貨與現貨相較，正價差8.91點。

1月金融期以2415.6點作收，下跌12.2點，成交215口。2月金融期以2420點作收，下跌11點，成交2口。

金融現貨以2409.01點作收，下跌11.6點；1月金融期貨與現貨相較，正價差6.59點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

