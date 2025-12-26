快訊

1月台股期指漲206點

中央社／ 台北26日電

台北股市今天終場漲184.04點，收28556.02點。1月台指期以28673點作收，上漲206點，與現貨相較，正價差116.98點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，1月期貨28467點、2月期貨28540點。

台股今天終場漲184.04點，收28556.02點，成交金額新台幣4318.04億元。

1月台指期貨以28673點作收，漲206點，成交4萬4209口；2月期貨以28744點作收，漲204點，成交466口。實際收盤價格以期交所公告為準。

1月電子期漲　金融期跌

台北股市今天上漲184.04點，收28556.02點。1月電子期收1710.5點，上漲15.55點，正價差8.91點；1...

台指期多頭氣勢強 終場收28,673點、上漲206點

台指期26日開高，終場收在28,673點，上漲206點，漲幅0.72%，法人表示，台灣經濟基本面穩健無虞，台股技術面短線...

台指期 短線震盪攻高

台股在耶誕假期前一個交易日、24日一度上漲接近200點，逼近歷史高點，但隨後指數漲幅收斂，終場上漲61點收28,371點...

期貨商論壇／台指期 蓄勢上攻

台股在12月中旬時，受通膨疑慮與國際地緣政治不確定性等干擾，盤勢一度直直落，然而，隨美國公布消費者物價指數（CPI）等數...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期呈現疲軟的走勢，一度下探至10月初來最低水準，顯示市場對美元後市信心仍偏保守。即便美國第3季經濟成長表現強勁...

